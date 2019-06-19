Фото: Украинский кризисный медиа-центр

Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) опроверг свою причастность к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. По его словам, никакого отношения к делу он не имеет.

Никаких комментариев не даю. Могу сказать только, что ополчение Boeing не сбивало, — сказал Стрелков «Интерфаксу». Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в...