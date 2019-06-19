Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» возбуждено по факту смерти депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера, — цитирует его
РЕН ТВ.
Князев рассказал, что в момент убийства Тымчук был дома не один. С ним была женщина, сейчас её допрашивают следователи.
Ранее News.ru писал, что Тымчук получил огнестрельное ранение, когда чистил дома наградной пистолет.