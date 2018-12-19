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Смерть Перепеличного признали естественной

Steve Poston/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британский коронер Николас Хиллиард считает, что смерть российского бизнесмена Александра Перепеличного наступила по естественным причинам. При этом он отметил, что действия национальной полиции значительно затруднили ему расследование странного случая.

Следователь заявил, что «велика вероятность того, что предприниматель умер в результате синдрома внезапной аритмической смерти», передаёт ТАСС.

Хиллиард при этом подчеркнул отсутствие «каких-либо угроз бизнесмену, которые можно было бы однозначно связать с его смертью». Он также отметил то обстоятельство, что россиянин не принимал даже многих базовых мер безопасности.

Александр Перепеличный скончался в 2012 году во время утренней пробежки в британском городе Вейбридж. В 2015 году в Лондоне заявили, что его отравили быстродействующим ядом растительного происхождения.

Как писал News.ru ранее, британские детективы заподозрили в убийстве коммерсанта сотрудников ГУ Минобороны РФ, более известного как ГРУ. Такой вывод был сделан исходя из того, что российские военные приезжали в Великобританию в то время, когда там происходили «подозрительные» смерти.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #бизнесмены
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