Около 100 военных Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые войдут в состав второго китайского полка зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», завершили обучение в России.
По словам военно-дипломатического источника, окончание подготовки солдат произошло практически одновременно с началось поставки КНР систем из второго полкового комплекта, передаёт
Китай стал первым иностранным заказчиком С-400, подписав контракт на два полка в 2014 году. Поставка первого завершилась весной прошлого года. Китайские военные успешно испытали машины, ликвидировав на своих полигонах две мишени — аэродинамическую и баллистическую.
Ранее News.ru писал, что Россия приступила к поставкам в Китай второго полкового комплекта С-400. Эти поставки начались на несколько месяцев раньше установленного по контракту срока.