https://static.news.ru/photo/82c74d22-b357-11e9-90ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Около 100 военных Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые войдут в состав второго китайского полка зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», завершили обучение в России.

По словам военно-дипломатического источника, окончание подготовки солдат произошло практически одновременно с началось поставки КНР систем из второго полкового комплекта, передаёт ТАСС .

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400, подписав контракт на два полка в 2014 году. Поставка первого завершилась весной прошлого года. Китайские военные успешно испытали машины, ликвидировав на своих полигонах две мишени — аэродинамическую и баллистическую.

Ранее News.ru писал, что Россия приступила к поставкам в Китай второго полкового комплекта С-400. Эти поставки начались на несколько месяцев раньше установленного по контракту срока.