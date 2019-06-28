https://static.news.ru/photo/3593dc5a-9b2e-11e9-9f9a-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына позитивным сигналом, который поможет установить региональную безопасность, а также мировую стабильность.

Политик считает, что встреча носила символический характер и была направлена на преодоление негативной динамики, которая возникла после провального саммита в Ханое. Он добавил, что лидеры хотели показать, что они движутся к разрешению северокорейской ядерной проблемы, передаёт РИА Новости .

Глава США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. Стороны обменялись рукопожатиями, а затем Трамп перешёл границу ДМЗ, став первым президентом США, посетившим КНДР.

Как писал News.ru, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн проводил тайную встречу с целью подготовить переговоры американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.