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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал недоверие относительно перспектив возможного диалога между президентом России Владимиром Путиными и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, после проведённого накануне главами государств телефонного разговора.

Буду рад, если после первого разговора президентов России и Украины, наконец, появится конструктив. Пока лично я занимаю позицию здорового пессимизма, — цитирует парламентария телеканал «360».

Слуцкий отметил, что ситуацию нужно сдвигать и возобновлять двусторонние отношения, чтобы российско-украинский диалог «не буксовал на таком же низком уровне как при режиме Петра Порошенко».

Ожидаю скорейшего освобождения гражданина РФ, журналиста Кирилла Вышинского, который совершенно необоснованно задержан и содержится в украинской тюрьме, — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором высказались за продолжение урегулирования конфликта в Донбассе, в том числе в «нормандском формате», писал News.ru.