https://static.news.ru/photo/88fb37ec-a594-11e9-8be6-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отношения Москвы и Тбилиси вряд ли будут восстановлены при нынешнем грузинском руководстве.

Они себя ведут совершенно непотребно, — сказал он, комментируя отношение грузинских политиков к российским.

Парламентарий также назвал инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым просчитанной провокацией. При этом он выразил надежду на то, что грузино-российские отношения нормализуются со временем, если не усугублять ситуацию, передаёт РИА Новости .

20 июня сотни людей собрались перед зданием парламента в Тбилиси, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Как писал News.ru, российские сенаторы готовы встретиться с коллегами из Тбилиси, которые собираются приехать на переговоры в Москву. Инициативу проявили депутаты оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».