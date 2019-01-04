Словацкий экс-министр пойдёт под суд за попытку покушения

https://news.ru/storage/news/aa6063502a702dcfb6f8efcd8185858b/7ac5c92b-0694-4c76-8730-2d16d51d81a9_850.jpg WokoS/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Павол Руско

Экс-министр экономики Словакии Павол Руско предстанет перед судом по обвинению в заказном убийстве. Прокуратура направила в суд Братиславы обвинительное заключение по уголовному делу политика и бизнесмена.

Помимо министерской деятельности и работы в качестве вице-премьера в правительстве, Руско известен в стране и как медиамагнат. Ранее он владел крупнейшим в стране коммерческим телеканалом «Маркиза».

По версии следствия, бизнесмен в 1997 году заказал убийство своей деловой партнёрши Сильвии Волзовой, сообщает ТАСС. Прокуратура признала доказательства объективными. Там уточняют, что Волзова не погибла лишь потому, что заказчик убийства и исполнитель преступления не достигли согласия по поводу оплаты.

Ранее полиция уже задерживала Руско, однако тот отрицал вину и был освобождён под подписку о невыезде.

Помимо расследования покушения на убийство, он проходит обвиняемым по делу о финансовых махинациях на телеканале «Маркиза».

Ранее News.ru рассказывал, что бывший игрок ФК «Зенит» Александр Кержаков заявил в полицию о покушении, которое якобы готовит его экс-супруга Милана Тюльпанова. Молодые люди оспаривают право воспитывать сына, которому полтора года.