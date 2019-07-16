https://static.news.ru/photo/9b80ae8e-a7c3-11e9-a64d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Угрозы Украины взорвать Крымский мост похожи на бред сумасшедшего. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Всё это заявление — сплошное безумие и бред сумасшедшего. У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту, — заявил он в интервью РИА Новости .

По его словам, Турчинову следовало бы думать о том, как страна будет отвечать за кровопролитие в Донбассе, а не заниматься выдвижением сомнительных идей.

Турчинову стоит сейчас думать, как он будет отвечать за все трагедии, которые они натворили на Донбассе и на Украине, как он будет отвечать за возрождение нацизма, — заключил политик.

Ранее Турчинов заявил, что мост через Керченский пролив может быть легко уничтожен с помощью крылатых ракет «Нептун». Он заверил, что они способны также «уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Чёрном и Азовском морях, но и в портах их базирования», писал News.ru.