https://static.news.ru/photo/b9b0d40c-a9cf-11e9-80cd-fa163e074e61_1024.jpgФото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Российский сенатор Алексей Пушков ответил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александру Турчинову на слова о желании 20% украинцев быть рабами.
Свобода, по его логике, — это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру, — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Он также подчеркнул, что Турчинова испугали итоги выборов, которые показали, что многие граждане Украины выступают за хорошие отношения с Россией.
Турчинов в ужасе: выборы показали, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с Россией. Он называет это «променять свободу на рабство». Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру.
21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. По результатам подсчёта половины голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» занимает второе место с 12,88% голосов. Партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского набрала 42,45% голосов избирателей.