https://static.news.ru/photo/b9b0d40c-a9cf-11e9-80cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков ответил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александру Турчинову на слова о желании 20% украинцев быть рабами.

Свобода, по его логике, — это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также подчеркнул, что Турчинова испугали итоги выборов, которые показали, что многие граждане Украины выступают за хорошие отношения с Россией.

Турчинов в ужасе: выборы показали, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с Россией. Он называет это «променять свободу на рабство». Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 июля 2019 г.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. По результатам подсчёта половины голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» занимает второе место с 12,88% голосов. Партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского набрала 42,45% голосов избирателей.

Ранее News.ru писал о том, что экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов назвал украинцев, проголосовавших на выборах в Раду за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», «рабами».