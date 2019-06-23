https://static.news.ru/photo/fef37280-9562-11e9-9718-fa163e074e61_1024.jpg Карлос Гон Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Экс-глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около $3,25 млн из средств Renault. Вывод средств из фонда, предназначенного для выплаты вознаграждений, был осуществлён с помощью мошеннической схемы в 2017 году.

Сначала на счёт дистрибьютора Renault — Nissan в Омане SBA перевели $6,5 млн в качестве бонуса, непрописанного в контракте. Затем половину суммы направили в ливанскую инвестиционную компанию GFI, которая фактически принадлежит Гону, сообщает газета The Asahi Shimbun .

Ранее News.ru сообщал, что руководство японского автомобильного концерна Nissan планирует взыскать через суд убытки со своего экс-главы совета директоров Карлоса Гона, которые его деятельность могла причинить компании. Карлос Гон и его правая рука в концерне Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Следствие считает, что за семь лет им удалось спрятать от государства $71 млн.