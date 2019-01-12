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Следствие по украинским морякам продлили до 25 мая

Ukrinform/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Срок следствия по делу задержанных украинских моряков продлили до 25 мая. Они были арестованы за незаконное пересечение российской границы.

«Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая», — передаёт сообщение источника ТАСС.

Следствие настаивает на продлении ареста моряков до 26 апреля.

Как ранее писал News.ru, в Москве не исключают возможности обмена украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы в Керченском проливе. Однако это может произойти только после вынесения приговора и завершения президентских выборов на Украине, которые запланированы на 31 марта.


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