Следствие по украинским морякам продлили до 25 мая

https://news.ru/storage/news/1c37fb95bf4601cecc20400789cbbc77/52af476b-f251-4fc8-abbb-004527cda3c0_850.jpg Ukrinform/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Срок следствия по делу задержанных украинских моряков продлили до 25 мая. Они были арестованы за незаконное пересечение российской границы.

«Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая», — передаёт сообщение источника ТАСС.

Следствие настаивает на продлении ареста моряков до 26 апреля.

Как ранее писал News.ru, в Москве не исключают возможности обмена украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы в Керченском проливе. Однако это может произойти только после вынесения приговора и завершения президентских выборов на Украине, которые запланированы на 31 марта.