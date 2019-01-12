Следствие по украинским морякам продлили до 25 мая

Срок следствия по делу задержанных украинских моряков продлили до 25 мая. Они были арестованы за незаконное пересечение российской границы.
«Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая», — передаёт сообщение источника ТАСС.
Следствие настаивает на продлении ареста моряков до 26 апреля.
Как ранее писал News.ru, в Москве не исключают возможности обмена украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы в Керченском проливе. Однако это может произойти только после вынесения приговора и завершения президентских выборов на Украине, которые запланированы на 31 марта.