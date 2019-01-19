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Умер самый популярный в мире пёс

Boo/Facebook

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Хозяева померанского шпица по кличке Бу, покорившего своим забавным видом пользователей соцсетей по всему миру, заявили о том, что он умер утром 19 января.

По их словам, пёс скончался во сне в возрасте 12 лет.

«Наша семья убита горем, но мы находим утешение, зная, что он больше не страдает от боли или дискомфорта», — говорится в посте на странице Бу в Facebook.

Аккаунт Бу появился в соцсети 10 лет назад. В настоящее время он насчитывает свыше 16 млн подписчиков. У собаки был старший брат по кличке Бадди, он скончался в 2017 году.

Ранее News.ru сообщил о том, что в Дании хотят признать официальным видом транспорта собачьи упряжки. Предполагается, что он будет пользоваться популярностью у приезжающих в страну туристов.


#животные #социальныесети
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