Музыкант и композитор Дэвид Берман скончался на 53-м году жизни. О его смерти
Причина смерти не уточняется. 10 августа в Нью-Йорке Берман должен был начать тур со своим новым проектом, группой Purple Mountains, альбом которой вышел 12 июля.
Отмечается, что ранее у музыканта были проблемы с наркотиками, он пережил несколько передозировок и по крайней мере один раз пытался покончить с собой.
Берман был известен как основатель группы Silver Jews, которая была образована в Нью-Йорке в 1989 году. Коллектив редко выступал вживую, но в период с 1994 по 2008 год было записано шесть студийных альбомов.
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