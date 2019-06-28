Фото: twitter.com/jguaido

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила о смерти находящегося под стражей капитана Рафаэля Акосты Аревало. Он был задержан за попытку госпереворота. Адвокат Аревало считает, что причиной смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда его привели в суд.

Для расследования инцидента назначен прокурора из столичного округа Каракаса со специализацией в правах человека.

Государственное министерство гарантирует объективное, независимое и беспристрастное расследование при полном соблюдении верховенства закона, действующего в Венесуэле, — говорится в официальном заявлении генпрокурора республики Тарека Вильяма Сааба.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество подключиться к расследованию случившегося. В специально выпущенному коммюнике он об обратился к Совету по правам человека ООН, Межамериканской комиссии по правам человека и Международному уголовному суду. 

26 июня власти Венесуэлы заявили, что предотвратили очередную попытку государственного переворота. По сообщению министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса доказательством тому служит видеозапись. На ней, по его словам, зафиксирована передача оружия и большой суммы денег со стороны оппозиции. В провокации власти Венесуэлы обвинили президента Чили Себастьяна Пиньера, президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса и правительство Соединённых Штатов Америки, писал News.ru.

News.ru в соцсетях