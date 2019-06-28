https://static.news.ru/photo/aa76edb2-9b58-11e9-8a83-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/jguaido

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила о смерти находящегося под стражей капитана Рафаэля Акосты Аревало. Он был задержан за попытку госпереворота. Адвокат Аревало считает, что причиной смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда его привели в суд.

Для расследования инцидента назначен прокурора из столичного округа Каракаса со специализацией в правах человека.

Государственное министерство гарантирует объективное, независимое и беспристрастное расследование при полном соблюдении верховенства закона, действующего в Венесуэле, — говорится в официальном заявлении генпрокурора республики Тарека Вильяма Сааба.

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, ante el lamentable fallecimiento del ciudadano Rafael Acosta Arévalo, en nombre del Ministerio Público informa: pic.twitter.com/ugDGOqo5Tj — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 30 июня 2019 г.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество подключиться к расследованию случившегося. В специально выпущенному коммюнике он об обратился к Совету по правам человека ООН, Межамериканской комиссии по правам человека и Международному уголовному суду.

Comunicado oficial ante el asesinato por torturas de Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo pic.twitter.com/TIKGVhD9ke — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) 30 июня 2019 г.

26 июня власти Венесуэлы заявили, что предотвратили очередную попытку государственного переворота. По сообщению министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса доказательством тому служит видеозапись. На ней, по его словам, зафиксирована передача оружия и большой суммы денег со стороны оппозиции. В провокации власти Венесуэлы обвинили президента Чили Себастьяна Пиньера, президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса и правительство Соединённых Штатов Америки, писал News.ru.