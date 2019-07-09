https://static.news.ru/photo/1141a33e-a261-11e9-a71b-fa163e074e61_1024.jpg Росс Перо Фото: Ron Sachs/Ron Sachs/CNP/Global Look Press

Американский долларовый миллиардер Росс Перо умер на 90-м году жизни от лейкемии.

Перо был известен своей широкой благотворительной деятельностью, а также участием в президентских выборах США. Бизнесмен пытался дважды занять кресло главы Белого дома в 1992 и 1996 годах. Он впервые в истории выборов с 1912 года набрал около 20% голосов избирателей, что стало самым лучшим результатом независимого кандидата, информирует телеканал CNBC .

В семье его назвали человеком дела и чести, а также настоящим патриотом.

Согласно последним данным Forbes, состояние Перо оценивалось в 4,1 миллиарда долларов. Он занимал 478-ю строку в рейтинге самых богатых людей мира в 2019 году.

Ранее News.ru опубликовал рейтинг самых богатых чиновников России по итогам 2018 года. Наибольший доход в размере 9,97 млрд рублей в прошлом году получил депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, являющийся основателем группы компаний «Владимирский стандарт». Вторую строчку занял миллиардер Константин Струков, являющийся депутатом Законодательного собрания Челябинской области и совладельцем компании «Южуралзолото». На третьем месте оказался депутат Белгородской областной думы, владелец кондитерской фабрики «Славянка» Сергей Гусев.