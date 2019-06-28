Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать больше на территории Российской Федерации.
Как же нам теперь быть, — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее известную джазовую певицу Нино Катамадзе раскритиковали на родине после её выступления в Москве 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz».
Как писал news.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин удивился решению грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать больше в России и призвал артистку ответить за свои слова.