https://static.news.ru/photo/0dabf324-a085-11e9-b6fb-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Скабеева Фото: instagram.com/olgaskabeeva

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала видеоролик с участием президента Украины Владимира Зеленского, на котором глава государства ведёт себя странным образом. Кадры, облетевшие соцсети, вызвали неоднозначную реакцию общественности.

Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал,— написала она в своём Instagram .

Пользователи поспешили согласиться с ведущей: «Этот Зеленский сломался. Несите нового», «Да устал, не привык к такой работе: это не на сцене, это сложно, вот и с непривычки», «Устал неимоверно за месяц правления, а что будет дальше?».

Впрочем, некоторые в своих догадках пошли дальше и предположили, что украинский лидер находится под действием запрещённых веществ: «Он что, под наркотой???», «Под кайфом».

Ранее News.ru писал, что Зеленский сильно озадачил сограждан выражением своего лица во время совещания на Закарпатской таможне. Он постоянно осматривался по сторонам и строил непонятные гримасы.