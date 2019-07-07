https://static.news.ru/photo/7d85226e-a08b-11e9-8c9d-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Российская телеведущая назвала «эпичным монтажом» видео со странным поведением президента Украины Владимира Зеленского. Она встала на защиту украинского лидера и призвала прекратить его травлю.

В общем, встану на защиту Зеленского. Трёхминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях, — эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось час, даже больше. И Зеленский был молодцом, — написала она в Twitter .

В общем, встану на защиту Зеленского. Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях- эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось- час, даже больше. И Зеленский был молодцом. Вот, например, эпизод (видео сверху): pic.twitter.com/3CxhapqkEp — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 7 июля 2019 г.

В доказательство своих слов телеведущая прикрепила отрывок совещания, где Зеленский выглядит вполне обычно и бодро отвечает на вопросы.

То есть человек и правда устал. Не травите Зеленского! — заключила Скабеева.

Ранее News.ru писал, что Зеленский сильно озадачил сограждан выражением своего лица во время совещания на Закарпатской таможне. Он постоянно осматривался по сторонам и строил непонятные гримасы. Некоторые пользователи предположили, что он находится под действием наркотиков.