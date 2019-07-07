Скабеева назвала фейком видео со странным поведением Зеленского
Алсу Жамалетдинова
10:43, 07 июля 2019 2 145
https://static.news.ru/photo/7d85226e-a08b-11e9-8c9d-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
Российская телеведущая назвала «эпичным монтажом» видео со странным поведением президента Украины Владимира Зеленского. Она встала на защиту украинского лидера и призвала прекратить его травлю.
В общем, встану на защиту Зеленского. Трёхминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях, — эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось час, даже больше. И Зеленский был молодцом, — написала она в Twitter.
В общем, встану на защиту Зеленского. Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях- эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось- час, даже больше. И Зеленский был молодцом. Вот, например, эпизод (видео сверху): pic.twitter.com/3CxhapqkEp
В доказательство своих слов телеведущая прикрепила отрывок совещания, где Зеленский выглядит вполне обычно и бодро отвечает на вопросы.
То есть человек и правда устал. Не травите Зеленского! — заключила Скабеева.
Ранее News.ru писал, что Зеленский сильно озадачил сограждан выражением своего лица во время совещания на Закарпатской таможне. Он постоянно осматривался по сторонам и строил непонятные гримасы. Некоторые пользователи предположили, что он находится под действием наркотиков.