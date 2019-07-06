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Следственный комитет Армении расследует произошедшее на автотрассе Ереван-Ерасхаван. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек».

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает 10 лет лишения свободы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что микроавтобус «Газель» и два легковых автомобиля столкнулись в Армении. Погибли пять человек и ещё девять пострадали.