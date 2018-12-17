Участники мирных переговоров в Астане снова встретятся

https://news.ru/storage/news/e58af58db6e85a89aefbfded276c2322/b47bbf03-05a4-4abd-b356-f9ebf56f0aef_850.jpg Максим Блинов/РИА Новости

Представители МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве для обсуждения текущей ситуации в Сирии. Одной из главных тем переговоров станет урегулирование политического кризиса и возможности формирования конституционного совета в САР.

Встреча запланирована на 18 декабря 2018 года, пишет РИА Новости. По предварительной информации, делегацию от Кремля возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Стороны уже встречались на мирном саммите в Астане в марте 2018 года. В столицу Казахстана приехал руководитель российского внешнеполитического ведомства, а также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его коллега из Ирана — Джавад Зариф.

Ранее News.ru сообщал о готовности Анкары начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов в Манбидже, если США не выведут их с территории. Также редакция публиковала призыв правительства САР к Совбезу ООН осудить атаки боевиков в Алеппо.