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Участники мирных переговоров в Астане снова встретятся

Максим Блинов/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Представители МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве для обсуждения текущей ситуации в Сирии. Одной из главных тем переговоров станет урегулирование политического кризиса и возможности формирования конституционного совета в САР.

Встреча запланирована на 18 декабря 2018 года, пишет РИА Новости. По предварительной информации, делегацию от Кремля возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Стороны уже встречались на мирном саммите в Астане в марте 2018 года. В столицу Казахстана приехал руководитель российского внешнеполитического ведомства, а также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его коллега из Ирана — Джавад Зариф.

Ранее News.ru сообщал о готовности Анкары начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов в Манбидже, если США не выведут их с территории. Также редакция публиковала призыв правительства САР к Совбезу ООН осудить атаки боевиков в Алеппо.


#иран #сирия #россия #турция #Женева
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