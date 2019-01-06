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Систему распознавания лиц запустили в КНДР

Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Госучреждения Северной Кореи оснастили системами распознавания лиц, которые помогут подсчитать количество посетителей. Сейчас инновация используется для сбора статистических данных, однако в будущем её функционал может быть расширен.

Систему уже установили в больнице в Пхеньяне, а также в некоторых других государственных инстанциях, сообщает Yonhap.

В будущем устройство планируется значительно усовершенствовать, а также внедрить по всей республике для улучшения социально-экономических сфер жизни.

Ранее News.ru писал, что в Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.


#кндр #инновации
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