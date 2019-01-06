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Сирия закрыла все порты

Jiang Tieying/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Дамаск закрыл все морские гавани Сирии после информации о мощном циклоне. Страну накроют ливни и снегопады.

«Все морские порты и причалы закрыты для морской навигации ввиду погодных условий», — цитирует Минтранс САР РИА Новости.

Метеорологи предупредили, что 6 января на территории республики ожидаются порывы ветра до 70 км/ч. Ведомство не исключило, что из-за обильных осадков могут закрыть несколько трасс.

Ранее News.ru сообщал о сходе лавины в Грузии. Обвал парализовал движение на Военно-Грузинской дороге. Открытия проезда ожидают свыше ста машин.


#сирия #погода
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