Сирия закрыла все порты

https://news.ru/storage/news/220905d123c6ac0f42b4c5b50422b6c3/b1e3e906-5fc2-4be9-8fc3-fa6696d0f59b_850.jpg Jiang Tieying/Xinhua/Global Look Press

Дамаск закрыл все морские гавани Сирии после информации о мощном циклоне. Страну накроют ливни и снегопады.

«Все морские порты и причалы закрыты для морской навигации ввиду погодных условий», — цитирует Минтранс САР РИА Новости.

Метеорологи предупредили, что 6 января на территории республики ожидаются порывы ветра до 70 км/ч. Ведомство не исключило, что из-за обильных осадков могут закрыть несколько трасс.

Ранее News.ru сообщал о сходе лавины в Грузии. Обвал парализовал движение на Военно-Грузинской дороге. Открытия проезда ожидают свыше ста машин.