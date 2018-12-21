Сирия сомневается в намерении США вывести войска

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Президент США Дональд Трамп

Сирия сомневается в истинности намерений президента США Дональда Трампа вывести американские войска с территории страны. Об этом заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

Комментируя озвученное Трампом решение, он заметил, что сначала надо дождаться реального вывода войск.

«Президент [США Дональд Трамп] сказал, что вывод войск может затянуться до 100 дней, так что давайте подождём, будет ли это решение воплощено в жизнь», — цитирует Джаафари ТАСС.

Сирийский полпред напомнил, что США прежде уже не раз объявляли о желании вывести войска из других стран, но дальше озвученных намерений дело не шло.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп объяснил вывод войск из Сирии. По мнению президента Соединённых Штатов, американским военным пришло время поехать домой и восстановить силы. Другие страны, как считает Трамп, должны продолжить бороться с террористами.