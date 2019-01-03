Сирия соболезнует России в связи с ЧП в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/e9c3e74eef3c6e292f7c169dcac3d0be/8a304a42-5e53-44ec-a452-cd7752d7ceb8_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Сирия выразила соболезнования России в связи с трагедией в Магнитогорске, которая унесла жизни десятков людей, в том числе детей.

По словам источника в сирийском МИДе, республика глубоко сочувствует дружественной РФ в лице её руководства, правительства и граждан.

«Сирия приносит искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым», — отметил источник, слова которого цитирует агентство SANA.

Ранее News.ru писал, что опознаны практически все, за исключением одного, погибшие жители дома, подъезд которого обрушился после взрыва. Спасатели извлекли из-под завалов уже 38 тел, в том числе шестерых детей.

Взрыв в 10-этажном многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Шестеро жителей дома, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы. Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена.