Сирия соболезнует России в связи с ЧП в Магнитогорске

Сирия выразила соболезнования России в связи с трагедией в Магнитогорске, которая унесла жизни десятков людей, в том числе детей.
По словам источника в сирийском МИДе, республика глубоко сочувствует дружественной РФ в лице её руководства, правительства и граждан.
«Сирия приносит искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым», — отметил источник, слова которого цитирует агентство SANA.
Ранее News.ru писал, что опознаны практически все, за исключением одного, погибшие жители дома, подъезд которого обрушился после взрыва. Спасатели извлекли из-под завалов уже 38 тел, в том числе шестерых детей.
Взрыв в 10-этажном многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Шестеро жителей дома, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы. Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена.