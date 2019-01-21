Сирия сбила большинство израильских ракет

https://news.ru/storage/news/dccd4a0754507f9bc576b5356ff216af/9cb87425-3f20-4d11-af56-424c99164e0c_850.jpg Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Израиль нанёс по Дамаску массированный воздушный удар управляемыми ракетами с воздуха и земли. ПВО Сирии смогла уничтожить большинство из них.

«Наши системы ПВО сразу же начали отражать атаку вражеских ракет», — заявил РИА Новости сирийский военный источник, добавив, что «значительная часть ракет уничтожена прежде, чем они достигли целей».

Мощные взрывы были слышны в Дамаске в ночь на 21 января с 1:10 по местному времени (2:10 мск) до 2:00 (3:00 мск).

Как писал News.ru, комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей, отразив очередную воздушную атаку на Дамаск. В свою очередь в Израиле заявили, что армия еврейского государства атакует «иранские силы» в соседней стране. Позднее в Тель-Авиве заявили, что из-за ракетных ударов решено приостановить работу единственного в стране горнолыжного курорта на горе Хермон.