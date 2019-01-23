Сирия пригрозила уничтожить аэропорт Тель-Авива

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Власти Сирии решили шантажом добиться от Совета Безопасности ООН принятия мер в связи с авиаударами Израиля. Дамаск пригрозил в ответ уничтожить аэропорт Тель-Авива.

По словам постпреда арабской республики в ООН Башара аль-Джаафари, Министерство иностранных дел Сирии регулярно требует, чтобы в ООН осудили авиаудары Израиля по сирийской территории и приняли меры для их прекращения. При этом никаких действий со стороны Совбеза так и не последовало.

«Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создаёт войны в этом Совете, реализовав своё законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива», — приводит агентство Sana слова из выступления Джаафари на заседании Совета Безопасности ООН.

Сирийская противовоздушная оборона отразила более 30 авиабомб и ракет Израиля. Это произошло в ночь на 21 января. Налёт израильские военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.

Ранее News.ru писал о том, что четверо сирийских военных погибли, шестеро получили ранения при ударах ВВС Израиля в ночь на 21 января. Израиль атаковал с западного, юго-западного и южного направлений.