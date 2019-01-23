USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,284 $   Brent61.44 $ Bitcoin3,586.87 $
МОСКВА-15°C04:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сирия пригрозила уничтожить аэропорт Тель-Авива

Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Сирии решили шантажом добиться от Совета Безопасности ООН принятия мер в связи с авиаударами Израиля. Дамаск пригрозил в ответ уничтожить аэропорт Тель-Авива.

По словам постпреда арабской республики в ООН Башара аль-Джаафари, Министерство иностранных дел Сирии регулярно требует, чтобы в ООН осудили авиаудары Израиля по сирийской территории и приняли меры для их прекращения. При этом никаких действий со стороны Совбеза так и не последовало.

«Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создаёт войны в этом Совете, реализовав своё законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива», — приводит агентство Sana слова из выступления Джаафари на заседании Совета Безопасности ООН.

Сирийская противовоздушная оборона отразила более 30 авиабомб и ракет Израиля. Это произошло в ночь на 21 января. Налёт израильские военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.

Ранее News.ru писал о том, что четверо сирийских военных погибли, шестеро получили ранения при ударах ВВС Израиля в ночь на 21 января. Израиль атаковал с западного, юго-западного и южного направлений.


#сирия #израиль
самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
происшествия
Мужчина расстрелял вымогателей в центре Москвы


читайте также
оружие 17:40, 22 января 2019
ВКС РФ зафиксировали пуск израильской ракеты
в мире 09:40, 21 января 2019
Четыре сирийских военных погибли при ударе Израиля
в мире 09:34, 21 января 2019
ПВО Сирии сбили более 30 ракет и авиабомб Израиля
Лента новостей
происшествия 04:40
Маршрутка с людьми загорелась в Кемерове
происшествия 04:25
Жителей Приморья эвакуируют из школ и ТЦ из-за угрозы теракта
в мире 04:21
Аномальные холода в США заморозили Ниагарский водопад
экономика 04:05
Эксперты оценили личную инфляцию россиян
спорт 03:16
Эксперты назвали шансы сборной РФ на участие в Олимпиаде-2020
Другие новости
в мире 04:21
Аномальные холода в США заморозили Ниагарский водопад
в мире 03:10
Тимошенко поделилась планом по возвращению Крыма
в мире 02:21
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире
в мире 01:38
Армия США стилизовала учения под войну с Россией
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top