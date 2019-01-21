ПВО Сирии сбили более 30 ракет и авиабомб Израиля

Сирийская противовоздушная оборона отразила более 30 авиабомб и ракет Израиля. Это произошло в ночь на 21 января.
«В ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб», — заявили в Национальном центре управления обороной РФ.
Как ранее писал News.ru, Израиль атаковал иранские склады оружия в Сирии и несколько батарей ПВО, которые открыли огонь по самолётам, задействованным в бомбардировках.
Налёт, подобного которому не было с мая 2018 года, в Тель-Авиве назвали ответом на зафиксированную днём ранее попытку ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот.