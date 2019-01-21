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ПВО Сирии сбили более 30 ракет и авиабомб Израиля

Ammar Safarjalani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сирийская противовоздушная оборона отразила более 30 авиабомб и ракет Израиля. Это произошло в ночь на 21 января.

«В ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб», — заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как ранее писал News.ru, Израиль атаковал иранские склады оружия в Сирии и несколько батарей ПВО, которые открыли огонь по самолётам, задействованным в бомбардировках.

Налёт, подобного которому не было с мая 2018 года, в Тель-Авиве назвали ответом на зафиксированную днём ранее попытку ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот.


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