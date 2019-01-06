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Сирийского оппозиционера обидело отношение мира к Асаду

Президент Сирии Башар Асад Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад

в мире [ версия для печати ]

Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири выразил удивление в связи с тем, что мировые государства начинают восстанавливать отношения с правящим режимом Сирии, который оппозиция считает нелегитимным.

«Президент Сирии Башар Асад останется военным преступником, даже если тысячи лидеров будут пожимать ему руку», — сказал аль-Харири, которого цитирует Reuters.

Заявление оппозиционера прозвучало после того, как Объединённые Арабские Эмираты вновь открыли своё посольство в Дамаске, а Бахрейн заявил, что его посольство в Сирии и сирийская дипломатическая миссия в Манаме работают «без перерыва». Также стало известно, что Асада пригласят на саммит Лиги арабских государств.

Между тем сирийские курды договорились о передаче подконтрольных им территорий на севере страны официальному правительству после ухода американских военных. Это даёт шанс на объединение страны, отмечают политологи.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп может намеренно затягивать вывод войск США из Сирии. Напомним, 1 января Трамп продлил вывод войск из Сирии на четыре месяца.


#сирия #башарасад #оппозиция #асад
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