Сирийское урегулирование теряет значение

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Саммит ЛАГ

Члены Лиги арабских государств «возвращаются» в Дамаск

Сирийское правительство стало ещё ближе к дипломатическому признанию со стороны членов Лиги арабских государств (ЛАГ). В ближайшие дни свою работу в Дамаске должно восстановить представительство Кувейта. Решение его властей «вернуться» в Сирию на дипломатическом уровне пришло после аналогичного решения Бахрейна. С учётом того, что это не первые арабские государства, пожелавшие навести мосты с Дамаском, есть основания предполагать, что политическое урегулирование путём женевских переговоров теряет свой смысл — режим президента Башара Асада и без того обретает легитимность.

О том, что ближайшие дни Кувейт восстановит дипломатическое присутствие в сирийской столице, сообщают региональные СМИ. Эта страна Персидского залива отозвала своих дипломатов из Сирии в начале 2012 года, после того как целый ряд членов ЛАГ выразил аналогичный протест против насильственных мер сирийского правительства против оппозиции. Слухи о «возвращении» в Дамаск представителей Кувейта — страны, которая в некоторых региональных спорах считается эффективным медиатором, — стали известны после того, как власти Бахрейна решились на подобный шаг. Бахрейнские дипломаты, как говорилось в заявлении королевства, продолжают выполнять свои обязанности в Сирии.

Ранее сообщалось о восстановлении в Сирии дипломатического присутствия ОАЭ. Дипмиссия Эмиратов возобновила свою работу ещё 27 декабря. В качестве парламентера между сирийским правительством и Эмиратами выступал при этом Бахрейн. Иранская сторона, которая оказывает непосредственное влияние на события в Сирии, спонсируя режим Асада, в качестве переговорщика не фигурировала. Когда Дамаск и Абу-Даби только обсуждали возвращение эмиратских дипломатов в сирийскую столицу, в центре переговоров находился вопрос о противостоянии организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ), которых считают инструментом влияния Турции. Из скудных данных о диалоге двух стран можно было сделать предположение, что через ОАЭ с Дамаском пытается «общаться» и Саудовская Аравия.

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Примирить арабский мир с сирийским режимом намерен Египет. Накануне Евросоюз даже предупредил Каир о недопустимости работы по «возвращению» Сирии в ЛАГ. Впрочем, несмотря на все предупреждения, руководство Сирии и Египта ведут интенсивные переговоры. Агентство SANA сообщало, что глава Сирийского бюро национальной безопасности генерал-майор Али Мамлюк посетил Каир 22 декабря по приглашению главы египетской разведки Аббаса Камеля. В центре внимания сторон были проблемы безопасности. Встреча состоялась всего через два дня после того, как ЕС призвал Египет не форсировать вопрос о возвращении Сирии в ЛАГ.

Впрочем, с некоторой долей иронии стоит заметить, что визит на высшем уровне в Дамаск с намерением наладить отношения — это плохая примета. После своей поездки в сирийскую столицу, которая произошла, по-видимому, при активном участии России, президент Судана Омар аль-Башир столкнулся с беспрецедентными протестными выступлениями внутри своей страны. Участники манифестаций сейчас требуют от аль-Башира ухода с поста главы государства. В Сирию в скором времени должен отправиться президент Мавритании Мухаммед Валад Абдулазиз. По странному стечению обстоятельств, в его стране также достаточно велик протестный потенциал, который в скором времени рискует перерасти в манифестации.

В экспертной среде нашли как минимум 10 арабских государств, чьи дипломаты ведут свою работу в Сирии в той или иной степени.

Arab Embassies now active in #Syria



UAE

Bahrain

Oman

Tunisia (General Consulate)

Egypt

Jordan

Lebanon

Iraq

Algeria

Sudan — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 28 декабря 2018 г.

Отмечается, что в настоящее время Асад пытается уговорить Иорданию, которая на протяжении всего вооружённого конфликта в Сирии сохраняла контакты с Дамаском, повысить уровень своего дипломатического присутствия. О Саудовской Аравии пока ничего не известно доподлинно, однако есть предположения, что в скором времени она также продемонстрирует прагматичный подход по отношению к работе в Сирии. Это даёт все основания полагать, что дипломатический процесс под эгидой «Женевы», в рамках которого глобальные игроки не раз пытались посадить за один стол переговоров режим и оппозицию, теряет свой смысл: Дамаск обретает легитимность и так.