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Сирийских беженцев обсудят в ходе трёхсторонней встречи

Айман Сафади Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Айман Сафади

в мире [ версия для печати ]

Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил о возможном проведении трёхсторонней встречи между представителями России, Иордании и США по сирийскому лагерю беженцев «Рукбан».

«Мы обязаны гарантировать безопасность лагеря и живущих в нём, и мы постоянно находимся в координации с США и Россией через встречу, которая, возможно, пройдёт в скором времени», — заявил Сафади на пресс-конференции.

Ранее News.ru писал, что более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки. Люди приехали из Ливана и Иордании, многие разместились в своих домах. Российские военные продолжают проводить гуманитарные акции, сообщает российский Центр по примирению сторон в САР. За последние сутки нуждающимся сирийцам выдали сотни продовольственных наборов. Инженеры занимаются разминированием местности и объектов в Сирии. За последние часы уничтожили 30 опасных предметов.


#сирия #беженцы
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