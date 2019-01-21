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Сирийские военные погибли при авиаударах Израиля

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Четверо сирийских военных погибли, шестеро получили ранения при ударах ВВС Израиля ночью 21 января.

Израиль атаковал с западного, юго-западного и южного направлений.

При отражении нападения силы ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, сообщает российский национальный центр управления обороной.

«Частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе армии Израиля назвали налёт ответом на попытку ракетного обстрела Голанских высот.

«В ходе налета были выпущены десятки сирийских зенитных ракет, несмотря на однозначное предостережение не допускать открытия огня. В результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы», — говорится в сообщении.

В ответ армия Израиля обстреляла военные объекты (иранского подразделения) «Аль-Кудс» в Сирии, включая склады оружия, объект в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь.

Информация о потерях с израильской стороны не поступала.

Ранее израильская армия приказала приостановить работу единственного в стране горнолыжного курорта, находящегося на границе с Сирией, писал News.ru.


#израиль #УДАР #Сирии
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