Сирийские военные погибли при авиаударах Израиля

Четверо сирийских военных погибли, шестеро получили ранения при ударах ВВС Израиля ночью 21 января.
Израиль атаковал с западного, юго-западного и южного направлений.
При отражении нападения силы ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, сообщает российский национальный центр управления обороной.
«Частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — добавляется в сообщении.
В пресс-службе армии Израиля назвали налёт ответом на попытку ракетного обстрела Голанских высот.
«В ходе налета были выпущены десятки сирийских зенитных ракет, несмотря на однозначное предостережение не допускать открытия огня. В результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы», — говорится в сообщении.
В ответ армия Израиля обстреляла военные объекты (иранского подразделения) «Аль-Кудс» в Сирии, включая склады оружия, объект в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь.
Информация о потерях с израильской стороны не поступала.
Ранее израильская армия приказала приостановить работу единственного в стране горнолыжного курорта, находящегося на границе с Сирией, писал News.ru.