Сирийские военные погибли при авиаударах Израиля

https://news.ru/storage/news/e2d24d6da2b1e25c47cfd3b979d0ac19/a9937b64-15e9-46dc-9851-43ad17a5becb_850.jpg Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Четверо сирийских военных погибли, шестеро получили ранения при ударах ВВС Израиля ночью 21 января.

Израиль атаковал с западного, юго-западного и южного направлений.

При отражении нападения силы ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, сообщает российский национальный центр управления обороной.

«Частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе армии Израиля назвали налёт ответом на попытку ракетного обстрела Голанских высот.

«В ходе налета были выпущены десятки сирийских зенитных ракет, несмотря на однозначное предостережение не допускать открытия огня. В результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы», — говорится в сообщении.

В ответ армия Израиля обстреляла военные объекты (иранского подразделения) «Аль-Кудс» в Сирии, включая склады оружия, объект в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь.

Информация о потерях с израильской стороны не поступала.

Ранее израильская армия приказала приостановить работу единственного в стране горнолыжного курорта, находящегося на границе с Сирией, писал News.ru.