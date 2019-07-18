https://static.news.ru/photo/a8bae978-a905-11e9-bea7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Преподаватели сирийских учебных заведений рассказали о растущем числе заинтересованных в изучении русского.

Заведующий отделением русского языка в университете Алеппо Мустафа Усман сообщил, что элементарный курс в этом вузе занимает всего 63 учебных часа. Преподаватель отметил, что у сирийцев нет проблем с произношением русских слов из-за схожести звуков в арабском языке, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, русский язык в будущем может официально использоваться в Донбассе для ведения документооборота. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.