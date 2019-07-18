Преподаватели сирийских учебных заведений рассказали о растущем числе заинтересованных в изучении русского.
Заведующий отделением русского языка в университете Алеппо Мустафа Усман сообщил, что элементарный курс в этом вузе занимает всего 63 учебных часа. Преподаватель отметил, что у сирийцев нет проблем с произношением русских слов из-за схожести звуков в арабском языке, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, русский язык в будущем может официально использоваться в Донбассе для ведения документооборота. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.