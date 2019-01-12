Сирийские ПВО отражают ракетную атаку над Дамаском

https://news.ru/storage/news/cde7108fe303b504cb1813e9ceb10ed6/ca6b9c95-3f73-4e30-9c12-adf90ac2e000_850.jpg Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Противовоздушная оборона Сирии отразила очередную ракетную атаку. В небе над западным районом Дамаска было перехвачено несколько ракет, выпущенных израильскими самолётами.

По данным телеканала Ikhbariya, мощные взрывы раздались в сирийской столице в 23.30 по местному времени (0.30 субботы МСК).

В настоящее время атака противника на Дамаск продолжается.

Источник агентства SANA сообщил, что атаке израильских самолётов подвергся район международного аэропорта Дамаск, где одна из ракет попала в помещение склада.

Ранее News.ru писал о том, что 25 декабря Израиль нанёс по Сирии авиаудар. Почти все сброшенные бомбы ликвидированы силами ПВО Сирии. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, ВВС Израиля использовали 16 управляемых авиабомб GBU-39. Сирийским военным удалось уничтожить 14 из них.