Сирийские курды потребовали от США разъяснений

https://news.ru/storage/news/7a4276c43b79ac9b683fa50b9a797dfb/733acc81-c6e5-4586-ae64-6d9279f9eee9_850.jpg Marius Becker/dpa/Global Look Press

Сирийские курды потребовали от Соединённых Штатов разъяснений относительно решения Белого дома вывести американские войска с территории САР.

«Курды не были проинформированы о каких-либо изменениях в позиции США и находились в неведении относительно последних комментариев советника по национальной безопасности США Джона Болтона», — сообщает Associated Press.

Ранее News.ru писал, что вывод американских войск из Сирии зависит от уничтожения террористов ИГ (запрещено в РФ) и способности Турции обеспечить безопасность сирийских курдов. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

При этом политик отметил, что Анкара должна согласовывать действия с Вашингтоном. Советник также отметил, что никакого расписания вывода нет — он зависит от политических решений, которые необходимо принять американской стороне.