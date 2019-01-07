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Сирийские курды потребовали от США разъяснений

Marius Becker/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сирийские курды потребовали от Соединённых Штатов разъяснений относительно решения Белого дома вывести американские войска с территории САР.

«Курды не были проинформированы о каких-либо изменениях в позиции США и находились в неведении относительно последних комментариев советника по национальной безопасности США Джона Болтона», — сообщает Associated Press.

Ранее News.ru писал, что вывод американских войск из Сирии зависит от уничтожения террористов ИГ (запрещено в РФ) и способности Турции обеспечить безопасность сирийских курдов. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. 

При этом политик отметил, что Анкара должна согласовывать действия с Вашингтоном. Советник также отметил, что никакого расписания вывода нет — он зависит от политических решений, которые необходимо принять американской стороне.


#сша #сирия
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