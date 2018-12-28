Сирийские курды попросили у Дамаска защиты от Турции

https://news.ru/storage/news/8a4d0e0374088d01897b82ff85751392/323da7df-9770-4569-bcd7-ec3f6b4ae3e7_850.jpg Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Отряды «Сил народной самообороны» (СНС) предлагают Дамаску взять под контроль занимаемые СНС территории.

«Мы приглашаем правительственные войска установить контроль над территориями, которые покидают наши силы, в частности, над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения», — говорится в заявлении.

Предложение было выдвинуто в связи с готовящейся Турцией операцией на берегу Евфрата.

Как ранее писал News.ru, президент Турции Тайип Эрдоган пообещал освободить арабов и курдов Сирии от гнёта террористов. Он подчеркнул, что Турция не оставит курдских братьев под гнётом запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана и её сирийского отделения — сил самообороны сирийских курдов.