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Сирийские курды готовы пойти на сделку с Асадом

Президент Сирии Башар Асад Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад

в мире [ версия для печати ]

Сирийские курды готовы предложить президенту Сирии Башару Асаду сделку. Они хотят войти в состав Сирии как автономия.

Пойти на такой шаг курды решились после того, как стало известно о выводе американских войск из арабской республики, и возникла опасность нападения на контролируемую ими территорию со стороны Турции. Партия сирийских курдов «Демократический союз» (PYD) обратилась к властям России с просьбой выступить гарантом её примирения с режимом Асада, сообщает британская The Times.

Лидеры PYD готовы передать сирийской армии контроль над пограничными постами, и согласны с тем, чтобы курдская автономия «в качестве формальной части сирийского государства могла участвовать в отражении атак».

По предложению курдов центральное правительство Сирии будет заниматься вопросами внешней политики, а руководство автономии возьмёт на себя вопросы внутренней безопасности, образования, распределения налогов.

Турция считает PYD и её боевое крыло — «Отряды народной самообороны» (YPG) террористическими структурами.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп просил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами. В ходе их телефонного разговора американский лидер выразил желание совместно работать над разрешением обеспокоенности Турции безопасностью на северо-востоке Сирии.


#сирия #башарасад #курды
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