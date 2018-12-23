Сирийские дети смастерили новогодние поделки

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Сирийские дети своими руками нарисовали и склеили новогодние ёлки. Творческое задание ребятам дали психологи, чтобы помочь им легче перенести стресс от войны.

Благодаря разноцветным творениям из бумаги и картона жители Арабской Республики вспомнили о волшебной атмосфере Нового года и на время забыли о тяжёлых переживаниях, пишет ФАН.

Психолог Гада Хаддад считает, что рисунки являются средством выражения внутренних эмоций маленьких сирийцев. С помощью красок они учатся взаимодействовать с окружающим миром. Занятия ИЗО необходимы для того, чтобы беженцы смогли снова воспринимать свой дом как надёжное убежище.

Ранее News.ru сообщал об установке праздничной ели жителями сирийского Хомса. Дерево украсили в честь Дня святой Варвары. Христианская великомученица считается защитницей погибших от внезапной и насильственной смерти.