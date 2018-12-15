SDF продвигаются к центру Хаджина в Сирии

https://news.ru/storage/news/b739f55f7d3a7b067213b37ac0656091/476d9920-05eb-44b9-9d81-4568118c4211_850.jpg Morukc Umnaber/dpa/Global Look Press

Полковник сухопутных сил США Шон Райан сообщил, что союзные коалиции США «Сирийские демократические силы» (SDF) продвигаются к центру Хаджина и к его пригородам.

«Прогресс в средней части долины реки Евфрат идет очень хорошо, SDF продолжают продвигаться в центр Хаджина и к его пригородам», — сообщил Райан.

Представитель коалиции сообщил, что ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) по-прежнему представляет собой угрозу. Боевики постоянно перегруппировываются, чтобы противостоять наступлению SDF, а также они устанавливают самодельные взрывные устройства.

Ранее News.ru писал, что Турция выступила за координацию с РФ по военным действиям в САР. Советник президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что турецкое правительство планирует координировать действия с Россией и США, чтобы избежать любой конфронтации в Сирии. Турецкое государство собирается применить все меры, чтобы устранить террористическую угрозу на своей границе.