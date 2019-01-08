Сирийские боевики захватили ведущую в Алеппо трассу

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Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) захватили город Атариб в сирийской провинции Алеппо и взяли под полный контроль международную трассу, которая ведёт к границе с Турцией.

По данным газеты al-Watan, боевики перекрыли все трассы и переходы, соединяющие западную часть провинции Алеппо с северной, чтобы предотвратить приход подкреплений оппозиции.

Источники издания утверждают, что основные силы боевиков сконцентрированы вокруг города Ариха на трассе Алеппо — Латакия. Кроме того, они потребовали, чтобы группировки оппозиции «Ахрар аш-Шам» и «Сукур аш-Шам» покинули город в течение 48 часов.

Террористы также окружили удерживаемый оппозицией город Маарет-Нуман в провинции Идлиб. Собеседник издания отметил, что турецкие власти стараются скрыть то, что происходит сейчас на севере Сирии.

«Это означает принятие Турцией всего, что планирует «Хайат Тахрир аш-Шам», без какой-либо реакции», — сказал источник газеты.

Ранее News.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии. Кроме того, турецкий лидер представил план по нормализации ситуации в арабской республике.