Сирийца подозревают в убийстве австрийки

Правоохранители Австрии задержали уроженца Сирийской Арабской Республики. Его подозревают в убийстве молодой девушки.
Полиция выследила вероятного преступника в столице государства — Вене. Пойманный оказался 19-летним парнем. Он приехал в Европу в поисках места жительства, пишет ORF.
Тело 16-летней жертвы нашли 13 января в Винер-Нойштадте (земля Нижняя Австрия). Медицинские эксперты пришли к выводу, что умершую задушили. Сначала фигурант отказывался общаться со следствием без адвоката, но утром 14 января признался в содеянном.
«Но по поводу деталей он продолжает хранить молчание», — говорится в сообщении местной прокуратуры.
По данным стражей порядка, злоумышленник успел запятнать свою репутацию — в 2018-м его осудили за нанесение телесных повреждений. Есть мнение, что подозреваемый и убитая девушка были знакомы.
Ранее News.ru сообщал о признательных показаниях одного из обвиняемых в убийстве российского фигуриста Дениса Тена. Нуралы Киясов раскаялся в том, что ударил спортсмена ножом. Он отметил, что данное преступление не планировалось заранее.