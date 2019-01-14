Сирийца подозревают в убийстве австрийки

https://news.ru/storage/news/8c4a6cee832e667a85d97757032225fa/eae1b3da-4885-429b-9104-881af36ec7ab_850.jpg Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Правоохранители Австрии задержали уроженца Сирийской Арабской Республики. Его подозревают в убийстве молодой девушки.

Полиция выследила вероятного преступника в столице государства — Вене. Пойманный оказался 19-летним парнем. Он приехал в Европу в поисках места жительства, пишет ORF.

Тело 16-летней жертвы нашли 13 января в Винер-Нойштадте (земля Нижняя Австрия). Медицинские эксперты пришли к выводу, что умершую задушили. Сначала фигурант отказывался общаться со следствием без адвоката, но утром 14 января признался в содеянном.

«Но по поводу деталей он продолжает хранить молчание», — говорится в сообщении местной прокуратуры.

По данным стражей порядка, злоумышленник успел запятнать свою репутацию — в 2018-м его осудили за нанесение телесных повреждений. Есть мнение, что подозреваемый и убитая девушка были знакомы.

Ранее News.ru сообщал о признательных показаниях одного из обвиняемых в убийстве российского фигуриста Дениса Тена. Нуралы Киясов раскаялся в том, что ударил спортсмена ножом. Он отметил, что данное преступление не планировалось заранее.