Синод УПЦ нашёл замену уволенным архиереям

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Синод Украинской православной церкви выбрал новых глав Винницкой и Переяслав-Хмельницкой епархий, которые заменят уволенных за участие в «объединительном соборе» архиереев.

Епископа Бородянского Варсонофия назначили преосвященным Винницким и Барским, освободив его от должности викария Киевской митрополии.

«Епископом Переяслав-Хмельницким, викарием Киевской митрополии быть архимандриту Дионисию (Пилипчуку), клирику Киевской епархии», — говорится в журналах Синода.

Участие в «соборе» уволенных митрополитов назвали «уклонением в раскол, грубым нарушением архиерейской присяги, постановления Собора епископов Украинской Православной Церкви».

Синод также подчеркнул необходимость того, что «евхаристическое общение с ними отныне прекращается».

Ранее News.ru писал, что во время внеочередного заседания было принято решение снять с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предать их анафеме.