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Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать. Причиной этого станут политические эксперименты, в ходе которых к власти приходят люди без опыта и образования.

За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу «реформа» или «эксперимент»,...