Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала идею украинских властей о создании русскоязычного телеканала. По её словам, подобные планы могут вызывать лишь сочувствие.
Когда президент бедной и измученной страны, где идёт гражданская война — уже дольше, чем продолжалась Великая Отечественная — находит самой своевременной инициативой создание очередного телеканала — это вызывает только сочувствие, — цитирует Симоньян РБК.
Она отметила, что подобная инициатива предыдущего президента Украины Петра Порошенко не увенчалась успехом.
Ранее News.ru сообщал, что первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах запустить русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы». По его мнению, попытки столкнуть РФ и Украину не приведут ни к каким результатам. Политик уверен, что россияне, которые, как считает Тимошенко, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически воспринимать сведения, транслируемые такими СМИ.