https://static.news.ru/photo/5fdc35b2-9d9e-11e9-9d85-fa163e074e61_1024.jpg Фото: РИА Новости

Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с поздравляем в день рождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Она отметила, что мужчина в этот день находится в тюрьме.

А его семья и друзья отмечают этот день тортом и митингом за его свободу, — написала она в своём Telegram-канале .

К посту журналист прикрепила видеозапись, на которой отец заключённого поздравляет сына с праздником. На кадрах видна центральная площадь Мельбурна, на которой собрались люди, поддерживающие Ассанжа.

В 2010 году Ассанж был обвинён властями Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. После этого шведская прокуратура заявила о возобновлении следствия в отношении основателя WikiLeaks.

Ранее News.ru сообщал, что глава британского МИДа Джереми Хант заявил о намерении Лондона выдать Ассанжа Соединённым Штатам Америки. Дипломат пообещал, что если он займёт пост премьер-министра Великобритании, то не будет мешать экстрадиции разоблачителя за океан.