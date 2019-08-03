https://static.news.ru/photo/570a8212-b5fa-11e9-ae1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mztourist/Global Look Press

Силы Правительства национального согласия (ПНС) сообщили о ликвидации беспилотника Национальной ливийской армии Халифы Хафтара.

Согласно данным ПНС, которые опубликованы на странице командования операции «Вулкан гнева», аппарат, оснащённый ракетами «Wing Loong», был сбит при попытке атаковать цели в районе города Мисрата, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что пять медработников стали жертвами авиаудара ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под Триполи. Во время атаки они находились в полевом госпитале, расположенном южнее ливийской столицы.