Силы Правительства национального согласия (ПНС) сообщили о ликвидации беспилотника Национальной ливийской армии Халифы Хафтара.
Согласно данным ПНС, которые опубликованы на странице командования операции «Вулкан гнева», аппарат, оснащённый ракетами «Wing Loong», был сбит при попытке атаковать цели в районе города Мисрата, передаёт
Ранее News.ru писал, что пять медработников стали жертвами авиаудара ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под Триполи. Во время атаки они находились в полевом госпитале, расположенном южнее ливийской столицы.