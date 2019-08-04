Бойцы антитеррористического подразделения Ирака провели спецоперацию на западе Хувейджи в провинции Киркук, в ходе которой уничтожили группу террористов, а также нашли склад с поясами смертников и взрывными устройствами.
Согласно данным коммюнике службы безопасности страны, мероприятие прошло при участии воздушного десанта, поддержке ВВС Ирака и самолётов международной коалиции. Авиация нанесла удар по укрытиям и тоннелям, в которых находились боевики, передаёт
Как писал News.ru, Белый дом считает, что в Ираке и Сирии остаётся около 15 тысяч боевиков запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).