https://static.news.ru/photo/6f1ad790-b6ad-11e9-9897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/Global Look Press

Бойцы антитеррористического подразделения Ирака провели спецоперацию на западе Хувейджи в провинции Киркук, в ходе которой уничтожили группу террористов, а также нашли склад с поясами смертников и взрывными устройствами.

Согласно данным коммюнике службы безопасности страны, мероприятие прошло при участии воздушного десанта, поддержке ВВС Ирака и самолётов международной коалиции. Авиация нанесла удар по укрытиям и тоннелям, в которых находились боевики, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Белый дом считает, что в Ираке и Сирии остаётся около 15 тысяч боевиков запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).