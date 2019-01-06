Сигнал тревоги сработал в аэропорту Лондона

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Экстренное звуковое оповещение услышали посетители аэропорта Хитроу в Лондоне. Сотрудники закрыли КПП в терминале № 2.

Пассажиры пребывают в беспокойстве, передаёт Daily Star. В здании воздушной гавани был найден подозрительный предмет, который сейчас осматривают полицейские с собаками.

Ранее News.ru сообщил о том, что лондонский аэропорт Гатвик был вынужден приостановить функционирование из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль. Работа была возобновлена только спустя сутки.