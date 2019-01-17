Сигареты вернулись в магазины Туркмении

https://news.ru/storage/news/4e99ce314dcb7274ebf76cbb51dbbb24/8901fe15-f366-4f67-99be-6b2a850e751a_850.jpg Global Look Press/imagebroker.com/Michael Runkel

После полуторамесячного перерыва в государственных магазинах столицы Туркменистана — Ашхабаде — возобновилась продажа сигарет. Реализация табака при этом осуществляется с ограничениями и за огромные цены.

Очереди численностью 100−150 человек выстраиваются у магазинов с 6−7 утра. Продажа заканчивается в течение 40 минут или часа. Процесс контролируют полицейские, курсанты военного училища и чиновники, сообщает «Радио Азатлык».

Сигареты продаются не во всех государственных магазинах, которых в столице Туркменистана около 20. Продажа осуществляется со двора, из окна во внутренней части магазинов. При этом отпускают по одной пачке сигарет на человека.

В публикации утверждается, что если кто-либо попытается встать в очередь дважды и купить сигареты, полицейские выслеживают их по камерам наблюдения и предлагают уходить, а в противном случае грозят наказать «за хулиганство».

В государственных магазинах стоимость пачки сигарет 30 манатов (573 рубля по текущему курсу), в частных магазинах эти же сигареты стоят по 50−60 манатов (955−1146 рублей) за пачку.

Несмотря на контроль за реализацией табачной продукции службами безопасности, возле магазинов возникают конфликты. Так, 14 января в местечке Кеши на западе Ашхабада, в государственном магазине № 20 произошла драка продавцов с покупателями. Инцидент произошёл после того, как троим покупателям сказали, что сигарет нет, но те увидели, что в частную машину загружают коробки с табаком. Полиция задержала покупателей, проводится расследование.

Как писал News.ru, с 2019 года в Туркменистане вступил в силу закон «О профилактике вредного воздействия алкоголя», запрещающий продавать спиртное в праздники. С 2021 года в стране также запретят розничную реализацию алкоголя по субботам и воскресеньям.