Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа к своевременному смягчению санкций против КНДР. Об этом рассказал глава МИД Китая Ван И.
По его словам, китайский лидер в ходе саммита G20 в Осаке призвал США продемонстрировать гибкость и попытаться приблизиться к Пхеньяну, в том числе своевременно смягчив санкционный режим против КНДР, сообщает
Необходимо путём диалога найти решение, которое разрешит опасения всех сторон, — отметил глава китайской дипломатии.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшуюся 30 июня в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова, «легендарной», хотя пока речи о снятии санкций с Северной Кореи не идёт.
Как ранее писал News.ru президент США написал в своём микроблоге, что с нетерпением ждёт новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп отметил, что было бы замечательно встретиться с председателем Госсовета КНДР уже в ближайшие выходные, дополнив, что Ким Чен Ын выглядел очень хорошо и очень здоровым, когда они виделись в прошлый раз