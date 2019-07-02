https://static.news.ru/photo/a7d5f32a-9ca5-11e9-86b3-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа к своевременному смягчению санкций против КНДР. Об этом рассказал глава МИД Китая Ван И.

По его словам, китайский лидер в ходе саммита G20 в Осаке призвал США продемонстрировать гибкость и попытаться приблизиться к Пхеньяну, в том числе своевременно смягчив санкционный режим против КНДР, сообщает AFP .

Необходимо путём диалога найти решение, которое разрешит опасения всех сторон, — отметил глава китайской дипломатии.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшуюся 30 июня в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова, «легендарной», хотя пока речи о снятии санкций с Северной Кореи не идёт.

Как ранее писал News.ru президент США написал в своём микроблоге, что с нетерпением ждёт новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп отметил, что было бы замечательно встретиться с председателем Госсовета КНДР уже в ближайшие выходные, дополнив, что Ким Чен Ын выглядел очень хорошо и очень здоровым, когда они виделись в прошлый раз