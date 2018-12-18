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Си Цзиньпин: Китаю удалось победить коррупцию

Си Цзиньпин Mauricio Valenzuela/dpa/Global Look Press

Си Цзиньпин

в мире [ версия для печати ]

Китай смог одержать решительную победу над коррупцией среди членов компартии и госструктур, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время речи в честь сорокалетия политики реформ и открытости.

По его словам, китайские власти придерживаются строгого внутрипартийного управления, очищения политической среды и твёрдого соблюдения дисциплины.

«Стремимся всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией», — подчеркнул он.

Политик отметил, что убедительной победы над данным явлением стране помогли добиться реформы, за время которых наказание за коррупцию и нарушение дисциплины понесли 1,5 млн чиновников, передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, ранее Си Цзиньпин назвал главную причину экономического прорыва Китая за последние годы. Глава республики заявил, что ключевым было принятие исторического решения о проведении реформ и политики открытости для внешнего мира, так как национальная экономика к тому времени находилась на грани.


#китай #коррупция #СиЦзиньпин #КНР
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