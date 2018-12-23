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Шведская полиция предотвратила несколько терактов за год

PER-OLOF/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Полиция государственной безопасности Швеции за последний год остановила подготовку как минимум двух террористических атак. Это больше, чем было в предыдущие годы, рассказал руководитель службы Клас Фриберг.

В каждом из случаев служители правопорядка арестовывали людей, которых подозревают в соучастии при подготовке терактов, передаёт его слова агентство ТТ.

Первый случай — задержание пяти человек из Киргизии и Узбекистана. Следователи находятся на завершающей стадии работы по этому делу. Второй — заключение под стражу 20-летнего молодого человека, которого подозревают в подготовке теракта.

В стране сейчас примерно три тысячи человек, которые задействованы в экстремистской деятельности. Эти люди могут быть способны к насилию, отметил он.

«Я думаю, это трагично, что у нас сложилась такая ситуация», — сказал глава службы.

Как писал News.ru, глава департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности Николай Юрьев сообщил, что за последние пять лет сотрудники ФСБ предотвратили четыре теракта против российских военнослужащих и пресекли деятельность двух десятков экстремистских группировок.


#терроризм #Швеция
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