Шведская полиция предотвратила несколько терактов за год

https://news.ru/storage/news/6581eea3835dd6441760c33ca4302e1c/204d4e9a-31d6-439c-89db-3c1b27061eea_850.jpg PER-OLOF/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция государственной безопасности Швеции за последний год остановила подготовку как минимум двух террористических атак. Это больше, чем было в предыдущие годы, рассказал руководитель службы Клас Фриберг.

В каждом из случаев служители правопорядка арестовывали людей, которых подозревают в соучастии при подготовке терактов, передаёт его слова агентство ТТ.

Первый случай — задержание пяти человек из Киргизии и Узбекистана. Следователи находятся на завершающей стадии работы по этому делу. Второй — заключение под стражу 20-летнего молодого человека, которого подозревают в подготовке теракта.

В стране сейчас примерно три тысячи человек, которые задействованы в экстремистской деятельности. Эти люди могут быть способны к насилию, отметил он.

«Я думаю, это трагично, что у нас сложилась такая ситуация», — сказал глава службы.

Как писал News.ru, глава департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности Николай Юрьев сообщил, что за последние пять лет сотрудники ФСБ предотвратили четыре теракта против российских военнослужащих и пресекли деятельность двух десятков экстремистских группировок.